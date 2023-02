Land startet Kampagne, um Erzieher zu gewinnen

Das Land Rheinland-Pfalz will mit einer Werbekampagne mehr Menschen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin gewinnen. (© Guido Schiek / VRM Bild)

Das Land Rheinland-Pfalz will mit einer Werbekampagne mehr Menschen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin gewinnen. (© Guido Schiek / VRM Bild)

In Rheinland-Pfalz sind 1500 Vollzeitstellen in den Kitas nicht besetzt. Wie man diese Lücke schließen will, erläuterte Bildungsministerin Hubig beim Start einer Werbekampagne.