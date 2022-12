Land will Wald für besseren Hochwasserschutz ertüchtigen

Generell haben viele Forstwege Seitengräben. Mit Erdaufschüttungen kann hier Regenwasser in Sickermulden in den Wald fließen. „Wo mehrere Wege und Gräben zusammentreffen, können auch Durchlässe oder Furten das Wasser besser in Retentionsflächen umleiten“, erklärt Jacob. Zudem könne der Unterbau von hangparallelen Wegen mit groben Steinen durchlässiger angelegt werden, so dass leichter Wasser einsickere und ebenfalls im Wald bleibe.