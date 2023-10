Landesregierung verurteilt Hamas-Angriff „aufs Schärfste“

Das Kabinett werde sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der Situation in Israel und den Auswirkungen für Rheinland-Pfalz befassen. Die Polizei Rheinland-Pfalz beziehe die jüdischen Einrichtungen verstärkt in die Streifentätigkeit ein. Sie bewerte die Situation fortlaufend und stehe mit den anderen Sicherheitsbehörden sowie den jüdischen Gemeinden und Verbänden im Austausch, um deren Mitglieder bestmöglich zu schützen.