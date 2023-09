Landräte: Kapazitäten für Flüchtlinge vielerorts erschöpft

Der Vorsitzende des Landkreistages, Achim Schwickert, forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, für eine „wirksame Begrenzung und Steuerung“ einzutreten. Es sei unverständlich, warum bei einem Treffen der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern am Montag nicht wichtige Weichen für die Aufteilung der Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland gestellt worden seien. „Die zugesagte und angemessene, finanzielle Beteiligung des Bundes und der Länder rückt in immer weitere Ferne.“