Landrat Schwickert bleibt Vorsitzender des Landkreistages

Wittlich/Mainz (dpa/lrs) - . Landrat Achim Schwickert bleibt weitere sechs Jahre Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Landkreistags. Der CDU-Politiker aus dem Westerwaldkreis sei bei der Hauptversammlung des kommunalen Spitzengremiums in Wittlich einstimmig in dem Amt bestätigt worden, teilte der Landkreistag am Freitag in Mainz mit. Andreas Göbel (CDU) wurde zum Hauptgeschäftsführenden Direktor gewählt. Heike Arend hat die Position der Geschäftsführenden Direktorin übernommen, die bisher Burkhard Müller (beide SPD) inne hatte.