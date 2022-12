Landtag bringt Entschuldung von Kommunen auf den Weg

Mainz (dpa/lrs) - . Städte, Gemeinden und Kreise werden von der Hälfte ihrer Altschulden befreit - die gesetzliche Regelung dafür hat am Mittwoch den Landtag in Mainz beschäftigt. Das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz kommt nun zur weiteren Beratung in den Haushalts- und Finanzausschuss. Danach kann es im nächsten Jahr vom Plenum verabschiedet werden, voraussichtlich mit breiter Mehrheit auch aus der Opposition.