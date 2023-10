Leitantrag zur Wirtschaftspolitik auf Grünen-Parteitag

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen auf ihrem Parteitag am kommenden Samstag über ihre wirtschaftspolitischen Ziele debattieren. Dazu soll bei dem Treffen in Saarburg ein Leitantrag mit dem Titel „Klimaneutral wirtschaften - für verlässliche Investitionen in den Standort Rheinland-Pfalz und den Wohlstand unseres Landes“ debattiert werden.