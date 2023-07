LKA-Präsident: „Verschiebung der Kriminalität ins Internet“

Laut jüngstem Verfassungsschutzbericht wächst die Gruppe der Reichsbürger in Rheinland-Pfalz, hat mit rund 1000 Mitgliedern einen neuen Höchststand erreicht. Viele gelten als bewaffnet, teilweise legal. Wie kann das sein?

Was auch immer dazu führt, dass Menschen plötzlich bestimmte Haltungen ausbilden, radikaler werden und sich einer ideologischen Szene zugehörig fühlen: Das alles schließt ja nicht aus, dass sie irgendwann einmal die Voraussetzungen erfüllten, um legal an eine Waffe zu kommen. Aber wir nehmen die Tendenzen innerhalb dieser Strömungen sehr ernst. Was sich nicht zuletzt am Fall der geplanten Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach deutlich wird. Das war eine sehr reale Bedrohung, die man nicht verharmlosen sollte.