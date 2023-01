LKA-Präsident: „Künstliche Intelligenz spielt größere Rolle”

Herr Kunz, Sie standen sieben Jahre an der Spitze des LKA und das in einer Zeit, in der die Polizei vor viele neue und besondere Probleme gestellt war. Was war für Sie die größte Herausforderung?

Bezogen auf die Komplexität eines Ermittlungsverfahrens war das der Cyber-Bunker Traben-Trarbach. Das war auch deshalb besonders schwierig, weil wir am Anfang bei der Cyberkompetenz noch nicht so aufgestellt waren, um hier zum Erfolg zu kommen. Dieser Fall hat uns geholfen, diese Kompetenz systematisch im LKA aufzubauen. Das haben wir auch gemacht. Beispielsweise wurde die Zahl der Informatiker und Cyberanalysten deutlich erhöht. Losgelöst von diesem einen spektakulären Fall hatten wir in den letzten sieben Jahren auch einen erheblichen Personalaufwuchs, was damit zu tun hat, dass die Anforderungen enorm gewachsen sind.