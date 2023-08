Ludwigshafener OB kritisiert SPD nach Parteiaustritt scharf

Mainz/Ludwigshafen. Der Entschluss der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, nach 27 Jahren aus der SPD auszutreten, hat in dieser Woche die politischen Seismografen in Rheinland-Pfalz ausschlagen lassen. Nachdem die 60-Jährige am Dienstag ihren Austritt zunächst ohne Angaben von Gründen auf ihrer Facebookseite bekannt gegeben hatte, legte sie am Freitag in den sozialen Medien nach – und kritisierte die Sozialdemokraten scharf. Sie schrieb: „Ich verstehe meinen Austritt Weckruf für die SPD in Bund und Land.“ Ein „Weiter so“ könne sie ich nicht mehr hinnehmen.