Mainz wählt neuen Oberbürgermeister: Parteilos oder grün?

Zur Wahl sind erneut rund 162 000 Menschen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde bei 49,2 Prozent. Sieger in der Stichwahl ist, wer mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommt. Der Oberbürgermeister wird für acht Jahre gewählt. Die Wahl war notwendig geworden, weil der Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) an die Spitze des Innenministeriums gewechselt ist.