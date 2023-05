Mainzer Uniklinik: Putzkraft hat am OP-Tisch ausgeholfen

Als die OP-Managerin aus einem Nachbarsaal von dem Vorfall erfahren habe, habe sie umgehend die Operation aufgesucht, die zu diesem Zeitpunkt aber so gut wie abgeschlossen gewesen sei. Sie habe die Reinigungskraft mit blutigem Sauger und blutiger Kompresse in den Händen haltend am OP-Tisch vorgefunden. Die Frau sei weder technisch noch hygienisch oder sonst wie unterwiesen worden: „Ob beispielsweise ein korrektes Hände-Einwaschen stattgefunden hat und Sterilität bei der Sieb- und Instrumentenangabe gewährleistet blieb etc., wissen wir nicht. Ein OP-Pflegeprotokoll wurde ebenfalls nicht angelegt, da es keine OP-Pflege im Saal gab.“