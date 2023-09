Mainzer Unimedizin: Personalentscheidungen werden verkündet

Mainz (dpa/lrs) - . An der seit Monaten von schwelenden Konflikten belasteten Mainzer Universitätsmedizin stehen wichtige Personalentscheidungen an. Zum April kommenden Jahres stehen die Neubesetzungen der Posten des wissenschaftlichen und des medizinischen Vorstandes an. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hat sich der Aufsichtsrat der größten Klinik des Landes am Dienstag mit „einer Reihe von Personalangelegenheiten“ befasst. An diesem Mittwoch (12.00 Uhr) wollen Wissenschaftsminister Clemens Hoch, Staatssekretär und Aufsichtsratschef Denis Alt (beide SPD) sowie der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz, Georg Krausch, darüber informieren.