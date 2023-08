Mainzer Unimedizin rutscht tiefer in die roten Zahlen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Universitätsmedizin Mainz ist vor allem wegen gestiegener Personal- und Energiekosten und hoher Ausgaben für Instandhaltungen noch tiefer in die Verluste gerutscht. Unter dem Strich stand für das Jahr 2022 trotz gestiegener Patientenzahlen ein Defizit von 65,1 Millionen Euro (Vorjahr: 38,9 Mio.), wie die Unimedizin am Freitag in Mainz mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet die größte Klinik von Rheinland-Pfalz mit einem Minus von mehr als 57 Millionen Euro. Der Vorstandsvorsitzende Norbert Pfeiffer sagte, die meisten Krankenhäuser wiesen negative Ergebnisse auf, das zeige die Dringlichkeit einer Krankenhausreform.