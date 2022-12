Malu Dreyer: „Das war wieder ein schweres Jahr“

Mainz (dpa/lrs) - . 2022 war nach den Worten der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer „wieder ein schweres Jahr“. „Wir sind wieder in einer sehr herausfordernden Zeit: Wir haben die Energiekrise, wir haben den Krieg und in Folge, viele Menschen, die wieder in unserem Land Schutz suchen“, sagte die SPD-Politikerin im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.