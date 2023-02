Malu Dreyer mahnt Berliner Ampel-Koalition zu mehr Disziplin

Mainz/Bielefeld/Berlin (dpa) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mahnt die Ampel-Koalition in Berlin zu mehr Disziplin. Zwar seien im Gegensatz zum Bund die Themen in der Landespolitik nicht so ideologisch trennend. Mit Blick auf Berlin sagte Dreyer aber der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“ (Samstagausgabe): „Allerdings wäre es hilfreich, wenn mehr hinter den Kulissen gerungen würde.“