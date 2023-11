Malu Dreyer sieht Ruanda-Modell „extrem kritisch“

Mainz (dpa) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht eine Verlegung von Asylverfahren in Drittländer nach dem sogenannten Ruanda-Modell „extrem kritisch“. Dabei handelt es sich um eine mögliche Rücksendung Schutzsuchender aus Deutschland in Länder außerhalb Europas, wo sie dann ihr Asylverfahren durchlaufen würden. „Da werden Menschen, die eigentlich mit diesem Land gar nichts zu tun haben, von einem Land, das die Flüchtlinge einfach woanders in Verfahren stecken möchte, in dieses Land geschickt“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz.