Martin verweist bei Nachfolge Baldaufs auf Klausur im Januar

Mainz (dpa/lrs) - . Der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Martin will sich vor der Klausur am 10. Januar nicht über einen möglichen Nachfolger von Christian Baldauf an der Fraktionsspitze äußern. „Das große Ziel muss sein, als CDU-Fraktion in einen guten Tritt zu kommen, das Profil zu schärfen und sich inhaltlich so auszurichten, dass wir gut für die Kommunalwahlen 2024 und die Landtagswahl 2026 vorbereitet sind“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.