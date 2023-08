Mehr Hackerangriffe: Zahl der Datenschutzbeschwerden stabil

Mainz (dpa/lrs) - . Der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz sieht eine steigende Gefahr von immer geschickteren Hackerangriffen. Die Täter würden professioneller, es gebe einen gewissen Boom seit Beginn des Ukraine-Krieges, sagte Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz. Den Angaben zufolge lag die Zahl der gemeldeten Datenpannen 2022 bei 715 nach 650 im Jahr davor. In diesem Jahr waren es demnach bisher 450. Als ein konkretes Beispiel nannte Kugelmann einen Angriff auf die Hochschule Kaiserslautern, bei dem Daten abgegriffen und dann im Darknet zum Kauf angeboten wurden.