Mehr Lehrerkräfte in Rheinland-Pfalz: GEW bleibt bei Kritik

Mainz (dpa/lrs) - . In den rheinland-pfälzischen Schulen gibt es zum neuen Schuljahr 820 zusätzliche Stellen für Lehrkräfte. Diese sollen vor allem für die Sprachförderung, Inklusion und Ganztagsbetreuung eingesetzt werden, kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag beim Besuch einer Integrierten Gesamtschule in Mainz anlässlich des Schulstarts an. Dabei handele es sich um 730 Planstellen und 90 befristete Beschäftigungsmöglichkeiten, die vor allem für die Unterrichtung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden sollen.