Mehr Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz: GEW bleibt bei Kritik

Insgesamt werden in dem am Montag gestarteten neuen Schuljahr 539.700 Kinder und Jugendliche in den Klassenzimmern unterrichtet. Darunter seien auch knapp 18.000 geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, teilte die SPD-Politikerin mit. Knapp 42.000 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler starteten an den 1629 Schulen in Rheinland-Pfalz ihren ersten Schultag.