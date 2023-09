Mehrwertsteuersatz in Gastronomie Thema im Landtag

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Landtag hat über den Mehrwertsteuersatz Gastronomie debattiert, die von Pandemie und Inflation nach wie vor gebeutelt ist. Die Freien Wähler sprachen sich am Donnerstag in Mainz dafür aus, den noch bis Jahresende von 19 auf 7 Prozent verringerten Mehrwertsteuersatz auf Speisen weiter gelten zu lassen. Rheinland-Pfalz solle sich im Bundesrat für eine Entfristung einsetzen, hieß es in einem Antrag. Die AfD ging noch weiter und sprach sich in einem Alternativantrag für einen verringerten Satz auf Speisen und Getränke aus - beide Anträge wurden aber mehrheitlich abgelehnt.