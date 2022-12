Mertin sieht Justizvollzug vor großen Herausforderungen

Trier (dpa/lrs) - . Der Justizvollzug steht nach Worten des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) weiter vor großen Herausforderungen. „Die Zahl psychisch schwer auffälliger und kranker Gefangener hat in Rheinland-Pfalz wie auch in den anderen Bundesländern stark zugenommen“, sagte er an Heiligabend bei einem Besuch der Justizvollzugsanstalt Trier. Ihre Betreuung und die Verhinderung von Eigen- und Fremdverletzungen binde immer mehr Personal und führe zu einer hohen Belastung für die Bediensteten im Justizvollzug.