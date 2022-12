Minister: Medizinische Versorgung an Weihnachten gesichert

„Rheinland-Pfalz hat eine gut aufgestellte Krankenhauslandschaft und noch ausreichend freie Betten“, sagte Minister Hoch. „Dass der Notarzt nicht weiß, wo er hinfahren soll, das haben wir in Rheinland-Pfalz noch nicht so oft.“ Er sei „unseren Kliniken sehr dankbar, dass sie alles in Bewegung setzen, um die Versorgung vor allem über die Feiertage sicherzustellen“.