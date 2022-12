Ministerin fährt Bus: „Die Fahrgäste sind wieder zurück!“

„Das Deutschland-Ticket ist ein Systemwechsel in der Tarifstruktur, es ist eine Revolution“, sagte Eder. „Ich bin mit dem Bus gekommen und habe mich in der Linie 60 umgeguckt und gesehen: Die Fahrgäste sind wieder zurück!“ Nach dem Einbruch während der Corona-Pandemie würden Bus und Straßenbahn wieder angenommen. „Wir gehen auch voran mit dem Thema Eisenbahnausbau“, sagte die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und nannte als Beispiel die Reaktivierung der 1966 für den Personenverkehr eingestellten Wieslauterbahn in der Pfalz.