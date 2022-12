MINT-Programm wird für vier weitere Jahre gefördert

MINT sei für viele Berufe wichtig, sagte Hubig. „Wir brauchen dringend Fachkräfte, und deshalb sollen die Kinder und Jugendlichen schon heute in der Schule interessante Berufsfelder in diesem Bereich kennenlernen.“ Am Anfang komme es entscheidend darauf an, das Interesse für diese Fächer zu wecken und Kompetenzen zu fördern.