Missbrauchsfall von Edenkoben: Ebling verteidigt Polizei

Mainz/Edenkoben. Immer neue Details zum Missbrauchsfall von Edenkoben dringen an die Öffentlichkeit: Ein mehrfach vorbestrafter Sexualtäter soll am Montag in Rheinland-Pfalz offenbar ein zehnjähriges Mädchen in sein Auto gezerrt und anschließend sexuell missbraucht haben. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Das Entsetzen steigerte sich, als am Donnerstag nun bekannt geworden war, dass in den vergangenen zwei Monaten zahlreiche Hinweise von Eltern bei der Polizei eingegangen waren, die vor dem mutmaßlichen Täter gewarnt hatten. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling stellte sich am Freitag bei einer Sondersitzung aber schützend vor die Einsatzkräfte: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Polizei sämtliche rechtlichen und taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um den mutmaßlichen Täter zu überwachen.“ Laut Ebling sei die pfälzische Polizei dabei „an die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit“ gegangen.