Mögliche Rückkehr von Ratsmitgliedern nach Ämterverzicht

Freisbach (dpa/lrs) - . Drei Wochen nach dem Rücktritt von Gemeinderat und Ortsbürgermeister im südpfälzischen Freisbach aus Protest gegen die Finanzpolitik der Landesregierung deutet sich Bewegung an. 14 der 16 früheren Ratsmitglieder wollten bei der Neuwahl am 26. November vermutlich wieder antreten, teilte Ex-Bürgermeister Peter Gauweiler (parteilos) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Man wolle „ein vernünftiges Angebot auf dem Wahlzettel“ und „keine ungeeigneten Kandidaten populistischer Parteien“. Die Bereitschaft zur Kandidatur sei vorhanden, sagte Gauweiler. „Ob es was wird, wird sich zeigen.“