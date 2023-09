Mordkommission ermittelt wegen Sexualdelikts im Saarland

Neunkirchen (dpa/lrs) - . Im Fall einer in Neunkirchen im Saarland gefundenen toten Frau ermittelt die eingerichtete Mordkommission wegen eines Sexualdelikts. Die Leiche sei am Freitag in der Rechtsmedizin obduziert worden, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland am Abend mit. Die Todesursache konnte demnach bislang noch nicht eindeutig festgestellt werden. Die Frau war am Dienstag bei der Polizei Neunkirchen als vermisst gemeldet worden, am Donnerstag wurde nach Polizeiangaben ihre Leiche gefunden.