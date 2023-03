Deutlich mehr Trickbetrug und Geldautomatensprengungen

Trickbetrug: „Schockanrufe“ aus internationalen Call-Centern, bei denen vor allem ältere Leute um ihr Geld gebracht werden sollen, haben deutlich zugenommen. Innerhalb eines Jahres nahm die Zahl der Fälle von 222 auf 1227 zu, rund zehn Millionen Euro seien erbeutet worden - etwa doppelt so viel wie im Vorjahr, sagte der Vizepräsident des Landeskriminalamts, Achim Füssel. Ein Grund für den drastischen Anstieg seien Nachrichten der Kriminellen über WhatsApp („Hallo Papa“). Auch am Telefon würden Angehörige mitunter stundenlang unter Druck gesetzt und zahlten, weil sie Angehörige in Not sähen.