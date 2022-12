Nach Rücktritts-Ankündigung kommt Landesvorstand zusammen

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der überraschenden Ankündigung von Christian Baldauf, den CDU-Fraktionsvorsitz Ende März abzugeben, kommt der Landesvorstand der Partei am Dienstagabend zu einer nicht-öffentlichen Sitzung in Mainz zusammen. Dabei werde es um die Ankündigung Baldaufs und die Situation in der Partei gehen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Der Termin sei schon vor Heiligabend vereinbart worden; Baldauf soll ihn selbst einberufen haben. Wer neben den gut 20 gewählten Mitgliedern des Landesvorstands noch an dem Treffen teilnimmt, war zunächst unklar. Der SWR hatte zuvor darüber berichtet.