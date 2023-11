Neue Beweise im Untersuchungsausschuss zur Ahrflut 

Mainz. Der Untersuchungsausschuss (UA) des Landtags zur Ahrflut öffnet noch einmal die Beweisaufnahme. Das gab der Vorsitzende des UA, Martin Haller (SPD), nach der nicht öffentlichen Beratungssitzung der UA-Mitglieder am Freitag bekannt. Grund für ihren Entschluss ist ein neues Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Koblenz im Zuge ihrer Ermittlungen hat anfertigen lassen und worüber die Abgeordneten sprechen wollen. Die öffentliche Sitzung des UA wird am 27. November sein; dabei soll auch der Gutachter vernommen werden.