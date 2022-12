Neuer Haushalt: Rheinland-Pfalz bis 2024 handlungsfähig

Bildungsministerin Stefanie Hubig, deren Haus mit 5,8 Milliarden Euro über den größten Einzeletat verfügt, kündigte in der Debatte an, das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung soll in Rheinland-Pfalz in den beiden kommenden Jahren verstärkt vorangebracht werden: „Für die Inklusion stellen wir 60 Millionen Euro zur Verfügung“ - jeweils für ein Jahr. Im Mittelpunkt des Doppelhaushalts stehe die Chancengleichheit, die Bildungsgerechtigkeit.