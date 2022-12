Neuer Landeselternbeirat will sich breit aufstellen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Eltern Hunderttausender Kinder und Jugendlicher an Schulen in Rheinland-Pfalz haben eine neue Interessenvertretung. „Der neue Landeselternbeirat will erreichen, dass Elternarbeit mehr gelebt wird“, sagte die neue Landeselternsprecherin Kirsten Hillert der Deutschen Presse-Agentur. „Dazu gehört nicht nur, dass fürs Schulfest Kuchen gebacken wird - ja, das ist auch sehr wichtig für die Schulgemeinschaft. Aber Eltern können sich darüber hinaus zu den anstehenden Themen auch inhaltlich mehr einbringen.“