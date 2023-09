Neuer Triebwagen für grenzüberschreitenden Zugverkehr

Trier (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz, das Saarland und die benachbarte ostfranzösische Région Grand Est wollen ab Dezember 2024 den grenzüberschreitenden Zugverkehr verbessern. Dazu werden 30 deutsch-französische Triebwagen hergestellt, die auf beiden Seiten der Grenze eingesetzt werden können. Auch Baden-Württemberg ist an diesem Projekt beteiligt. Ein Prototyp des Modells „Regiolis“, das derzeit auf Erprobungstour ist, machte am Montag in Trier Station.