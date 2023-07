Jäger in Rheinland-Pfalz streiken gegen neues Jagdgesetz

Mainz. Es brodelte schon, bevor der Entwurf für das neue Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz veröffentlicht wurde. Mit dem neuen Gesetz will die Landesregierung auf den Klimawandel reagieren, den Tierschutz stärken, Grundbesitzern und Landwirten mehr Freiheiten einräumen. Ein zentraler Bestandteil des Gesetzentwurfs, der am Dienstag vom Kabinett in Mainz gebilligt wurde, ist nach Angaben von Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) eine stärkere Ausrichtung der Jagd auf die Walderneuerung. In Kraft treten dürfte das neue Regelwerk aber erst im Jahr 2025. Heftige Kritik an dem Gesetzentwurf kommt von den Jägern. Sie wollen sogar streiken.