Norbert Lammert und Annette Schavan halten Fastenpredigten

Speyer (dpa/lrs) - . Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert und die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan kommen zu Fastenpredigten in den Dom in Speyer. Lammert sei am Donnerstag (19.30 Uhr) der erste Sprecher der dreiteiligen Reihe „Im Puls“, mit der die Tradition der Fastenpredigten in der fast 1000-jährigen romanischen Kathedrale wieder aufgenommen werde, teilte das Bistum Speyer mit. Schavan predige dann am 16. März. Als Abschluss werde Bischof Karl-Heinz Wiesemann am 23. März die dritte Predigt halten.