Nouripour: Kämpfen bei vielen OB-Wahlen um Platz eins

Am 5. März steht in Frankfurt die Oberbürgermeisterwahl an, für die Grünen geht Manuela Rottmann ins Rennen. Am selben Tag wird in Mainz in einer Stichwahl entschieden, wer Nachfolger des ins rheinland-pfälzische Innenministerium gewechselten SPD-Politikers Michael Ebling wird.