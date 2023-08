Öffentliche Verwaltung öfter im Visier von Cyber-Kriminellen

Mainz (dpa/lrs) - . Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat vor einer anhaltend hohen Bedrohungslage für die öffentliche Verwaltung in Rheinland-Pfalz durch Cyber-Kriminelle gewarnt. „Vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage, auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, müssen wir uns auch in der öffentlichen Verwaltung auf den Ernstfall vorbereiten“, sagte der Minister am Freitag in Mainz. „Die Frage ist leider nicht mehr, ob der Ernstfall eintritt, sondern wann.“