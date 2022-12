Ortsbürgermeister aus dem Ahrtal berichten im U-Ausschuss

Als Zeuge aussagen wird auch der Bürgermeister der Gemeinde Dümpelfeld im oberen Ahrtal, Robert Reuter. Dort hatte sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am 30. November mit rund 30 Bürgermeistern betroffener Gemeinden im Ahrtal über den Stand des Wiederaufbaus ausgetauscht. Weitere geladene Zeugen sind die Bürgermeister der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), und Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) aus Sinzig, wo die Ahr in den Rhein mündet. Abgeschlossen wird der Reigen der Zeugen am frühen Abend mit dem Landtagsabgeordneten Horst Gies (CDU), der erster Beigeordneter in der Verwaltung des Landkreises Ahrweiler ist.