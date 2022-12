Ortsbürgermeister loben Zusammenarbeit nach Flutkatastrophe

Mainz (dpa/lrs) - . Mehrere Ahr-Ortsbürgermeister haben im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde, der Bundeswehr, Feuerwehrleuten und Technischem Hilfswerks in den ersten Tagen nach der Katastrophe gelobt. „Das ist in den Dörfern so: Jeder hilft“, sagte Udo Adriany, Ortsbürgermeister von Müsch. „Dass man irgendwo anrief, ging nicht. Da haben wir uns halt selber geholfen.“ Der Ortsbürgermeister von Dümpelfeld, Robert Reuter, sagte: „Wir waren am Anfang auf uns selbst gestellt.“