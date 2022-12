Parteitag der Grünen dankt Ex-Ministerin Spiegel

Mainz (dpa/lrs) - . Der Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz, Paul Bunjes, hat auf einer Delegiertenversammlung in Mainz an die im April zurückgetretene Ministerin Anne Spiegel erinnert. Als Integrationsministerin in Rheinland-Pfalz, dann als Umweltministerin und zuletzt als Bundesfamilienministerin sei sie „immer eine Kämpferin für die Schwächsten in der Gesellschaft“ gewesen. „Anne nimmt sich im Moment Zeit für ihre Familie und lässt grüßen“, sagte Bunjes am Samstag und fügte unter dem Applaus der Delegierten hinzu: „Danke, Anne!“