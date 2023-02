Phantom-Bundestagsabgeordneter Mierscheid wird 90 Jahre alt

Die Idee der Genossen hinter dem Phantom: Man wollte die Abgeordneten „von Zeit zu Zeit an das wahre Leben erinnern, was durchaus auch mal lustig sein darf“. Laut Vita ist Mierscheid 1979 über die Landesliste für den Wahlbezirk Morbach/Hunsrück für die SPD in den Bundestag einzogen. In seiner Karriere sorgte er mit seinen vermeintlichen Initiativen und Vorschlägen immer wieder für Furore. So setzte er sich dafür ein, den Bundesrechnungshof von Frankfurt in das kleine Eifeldorf „Filz“ zu verlegen. Auch sein Antrag, Neufundländerhunde als wohngeldfähig anzuerkennen, kam in die Schlagzeilen.