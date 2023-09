Plädoyer der Generalbundesanwaltschaft im Prozess

Koblenz (dpa/lrs) - . Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim vor 32 Jahren wird die Generalbundesanwaltschaft am Montag (9.30 Uhr) ihr Plädoyer vortragen. Am Dienstag soll dann das Plädoyer der Verteidigung und der Nebenklage folgen. Das Urteil in dem seit November 2022 laufenden Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz soll voraussichtlich am 9. Oktober verkündet werden.