Polizei muss niemanden mit zweifelhaften Tattoos einstellen

Das „Old English“-Schriftbild der Tattoos des Antragstellers ähnele dem Schriftzug der verfassungsfeindlichen, in Deutschland verbotenen Gruppierung „Blood and Honour“ (Blut und Ehre). Zudem fänden die tätowierten Worte „Loyalty“, „Honor“, „Respect“ und „Family“ eine weitgehende Entsprechung in Inhalten der ebenfalls zerschlagenen rechtsextremistischen Gruppierung „Oldschool Society“. All dies lasse bezweifeln, dass der Antragsteller für Freiheitsrechte und rechtsstaatliche Regeln uneingeschränkt einstehe.