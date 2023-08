Polizei: Rechnet Landesregierung die Personalzahlen schön?

Auch Stefanie Loth, Pressesprecherin der GdP, teilt mit, dass die Personalentwicklung insgesamt in die richtige Richtung gehe – allerdings komme der Zuwachs nicht überall an. Der Streifendienst etwa „konnte bislang keinen Aufwuchs verzeichnen“. Das liegt laut Loth daran, dass ein Mehr an Einstellungen zwar zu einem Mehr an Personen in Polizeiuniform führe, aber eben nicht zu einem Mehr an Polizisten, die tatsächlich in Vollzeit arbeiten. „Der Status quo bedeutet für die Polizeiarbeit aktuell, wenn dringend benötigtes Personal fehlt, dass es zu einer Mehrbelastung der in den Dienststellen vorhandenen Kollegen kommt“, so Loth. Sowohl die GdP als auch die DPolG fordern die Landesregierung daher auf, die Polizei in Rheinland-Pfalz mit mindestens 10.000 Vollzeitstellen auszustatten – statt mit 10.000 Polizisten im Land zu werben.