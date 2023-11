Präses Latzel: St. Martin ein Vorbild für den Sozialstaat

Düsseldorf (dpa) - . Mit Blick auf das Martinsfest hat der rheinische evangelische Präses Thorsten Latzel die Politik vor Sparmaßnahmen im Sozialbereich gewarnt. „Das Martinsfest ist kein harmloses Laternenfest für Kinder. Es erinnert uns an die grundlegenden Werte von Nächstenliebe und Menschenwürde in unserer Gesellschaft“, sagte Latzel am Dienstag. „Aufgabe ist es, den Mantel zu teilen, nicht Mittel zu kürzen. Den Sozialstaat zu erhalten, ist ein Gebot der Nächstenliebe“, betonte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.