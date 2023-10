Pro & Contra: Brauchen wir eine Preisbremse für Lebensmittel?

Wenn die Butterstulle zum Luxusgut wird, dann läuft etwas schief. Am deutlichsten spüren die Menschen die Auswirkungen der Inflation derzeit an den Supermarktkassen. Die Preise für Lebensmittel in Deutschland steigen und steigen. So sehr, dass Verbraucherzentralen bereits von einer Preiskrise sprechen, die im Falle der Lebensmittel schnell in eine Ernährungskrise münden kann. Denn: Werden Lebensmittel immer teurer, sind es letztlich Haushalte mit geringem Einkommen, die darunter leiden. Eine ausreichend ausgewogene Ernährung ist mittlerweile für Geringverdiener nahezu nicht mehr zu bezahlen. Eine Preisbremse für Lebensmittel scheint daher unumgänglich.