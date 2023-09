Prozess um rassistischen Brandanschlag

Koblenz (dpa) - . Hat der Mann auf der Anklagebank vor mehr als 32 Jahren einen Brand in einem Asylbewerberheim in Saarlouis gelegt und damit einen jungen Mann ermordet? In diesem Punkt sind sich die Anwälte der Nebenklage und der Verteidigung am Dienstag im Oberlandesgericht (OLG) Koblenz uneins. Beide Seiten zeichnen beim Prozess ein sehr unterschiedliches Bild der damaligen Geschehnisse.