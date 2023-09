Psychische Folgen der Ahrflut: Nachhall einer Katastrophe

Spielen denn auch Frust und Resignation zunehmend eine Rolle?

Oh ja! Am Anfang haben alle einander geholfen, und das war fast so ein bisschen euphorisierend. Dann kam irgendwann der Punkt: Man hilft und hilft und hilft, und es wird nicht gut. Das ist total frustrierend. Und das führt dann auf beiden Seiten zu so einer Gereiztheit und Genervtheit, und man wird unfreundlicher miteinander. Das ist das, was man auch überall merkt im Ahrtal. Die Menschen sind oft viel schneller wütend, weil es einfach nicht so klappt. Viele Menschen haben schließlich zusätzlich zu Familie und Job eine Baustelle, die sie sich nicht ausgesucht haben, schlafen weniger, fahren nicht in den Urlaub, sehen weniger Schönes. Das macht ja auch etwas mit einem.